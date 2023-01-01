Жизнь после родов. Настольная книга молодой мамы. Венди Блумфилд
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Жизнь после родов. Настольная книга молодой мамы. Венди Блумфилд

Жизнь после родов. Настольная книга молодой мамы. Венди Блумфилд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота251 мин16+

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О книге

Эта книга адресована тем, кого волнует физическое и эмоциональное здоровье женщины после родов. Во время беременности все мысли молодых родителей сосредоточены на предстоящих родах, хотя на самом деле беременность и роды – это лишь самое начало новой эры в их жизни. Первые месяцы после родов могут быть наполнены чувствами удовлетворения, полноты жизни и огромной радости, а могут стать периодом преодоления трудностей, тревог и неуверенности в себе. Понимание механизмов происходящих с женщиной изменений – физических, эмоциональных и социальных – поможет молодым семьям значительно облегчить жизнь в первый год после рождения ребенка. Вот лишь некоторые вопросы, которые подробно исследует в своем практическом руководстве социальный психолог, специалист по подготовке к родам и консультант по грудному вскармливанию Венди Блумфилд: беременность и роды – ожидания и реальность бэби-блюз и послеродовая депрессия грудное вскармливание и выход мамы на работу бытовые проблемы и пути их преодоления осознание матерью и отцом своих новых социальных ролей источники поддержки молодой семьи. Книга адресована молодым родителям, а также врачам-гинекологам, акушеркам, специалистам по послеродовому патронажу, консультантам по грудному вскармливанию, психологам и всем, кто стремится поддержать молодые семьи в первый год после родов.

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Жанр
Психология, Медицина, здоровье, красота
Время
251 мин / 04:11

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