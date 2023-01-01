Жизнь. Новеллы. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Жизнь» – это подлинный шедевр Мопассана, роман, завораживающий читателя глубиной проникновения в женскую душу и яркостью реалистичного, бесстрастного, а порой и беспощадного авторского взгляда. «Жизнь» – это история утраченных иллюзий, несбывшихся надежд и преданных чувств. Никто из современников Мопассана не писал о любви так откровенно, как он. Быть может, в этом главный секрет его непреходящей популярности. Быть может, поэтому так романтично услышать вновь с юности знакомые строки… Ги де Мопассан (1850 – 1893) – один из самых популярных французских писателей конца XIX века, родился в Нормандии, получил классическое образование, литературному мастерству учился у Гюстава Флобера и Артура Шопенгауэра. В 1880 году опубликовал свой первый поэтический сборник, прошедший практически незамеченным зато изданная в том же году новелла «Пышка» принесла автору громкий успех. С 1880 по 1891 год Мопассан опубликовал несколько романов и около трехсот новелл, объединенных в многочисленные циклы. В первом и, пожалуй, лучшем романе Мопассана «Жизнь» (1883) проявились все самые яркие черты его творчества: глубокая драматичность, увиденная в обычной жизни, естественный, без риторики ход повествования, выпуклый портрет общества, определяющего характер главной героини – дочери небогатого помещика Жанны и других персонаже… А в каждой из коротких новелл человеческая драма удивительно точно в одной единственной комической или трагической ситуации. Жизнь Госпожа Батист Мадемуазель Фифи Маррока Кро...Слушайте книгу.



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