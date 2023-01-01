Жизнь ни во что (Лбовщина). Аркадий Гайдар
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Жизнь ни во что (Лбовщина). Аркадий Гайдар

Жизнь ни во что (Лбовщина). Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика234 мин12+
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Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет повесть «Жизнь ни во что (Лбовщина)» Аркадия Гайдара. Впервые напечатанная в нескольких выпусках пермской газеты «Звезда» зимой 1926-го, повесть описывала революционные события 1905–1908 гг.: уличные бои в Мотовилихе, последующую партизанскую войну в прикамских лесах, арест и казнь в Вятке «полевого командира» восставших Александра Лбова. Повесть, написанная по воспоминаниям очевидцев событий, вызвала широкий резонанс в регионе и послужила началом его писательской карьеры.

Жизнь ни во что (Лбовщина) слушать на видеосервисе Wink.

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