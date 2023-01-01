Жизнь насекомых. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Культовый роман Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» – эксцентричная аллегория, написанная в жанре, который можно назвать «постсоциалистическим сюрреализмом». Автор с едким остроумием описывает нашу действительность, в которой встречаются рэкетиры и философы, наркоманы и трудяги… Мухи, тараканы, клопы, мотыльки и гусеницы…



Жизнь насекомых слушать на видеосервисе Wink.