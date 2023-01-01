WinkАудиокнигиЖизнь насекомых. Виктор Пелевин
Жизнь насекомых. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза401 мин18+
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Сюжет
Культовый роман Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» – эксцентричная аллегория, написанная в жанре, который можно назвать «постсоциалистическим сюрреализмом». Автор с едким остроумием описывает нашу действительность, в которой встречаются рэкетиры и философы, наркоманы и трудяги… Мухи, тараканы, клопы, мотыльки и гусеницы…
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