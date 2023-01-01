Жизнь насекомых. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Действие романа разворачивается в небольшом курортном городке неподалеку от Феодосии. Автор помещает своих героев в условия постоянных социальных бурь и катаклизмов постсоветского времени. С едким остроумием описывается наша действительность, фантасмагория перемешивается с реальностью, ирония с интеллектуальной игрой. Главы романа перетекают одна в другую, соединенные героями и мыслями о превратности окружающего мира… Некоторые критики определили жанр «Жизни насекомых», как басню, «мораль» которой читатель должен найти сам. Другие сошлись во мнении, что это воспитательная, условно-метафорическая проза, сказка. Попробуйте сами найти основные составляющие этого захватывающего, саркастического романа и, возможно, вам удастся понять причину невероятного успеха произведений Виктора Пелевина, каждая новая книга которого становится бестселлером.



Жизнь насекомых слушать на видеосервисе Wink.