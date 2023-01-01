Жизнь на полной мощности. Управление энергией – ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью. Джим Лоэр,Тони Шварц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О чем эта книга Тайм-менеджмент – замечательное изобретение. Он помогает ставить перед собой более значительные цели, больше успевать на работе и получать более высокий доход. Для книг на эту тему характерны советы вроде «приходите на работу на час раньше и уходите на час позже – вы будете поражены, насколько больше вы будете успевать». Но почему-то в этой схеме случаются сбои. Дел запланировано много, а сил не хватает даже на их половину. Чтобы успевать с делами, вы все позже возвращаетесь домой, и ваши семейные и дружеские узы трещат по швам. От неправильной еды и стрессов начинаются болезни. Что же делать?



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