Жизнь Магомета. Вашингтон Ирвинг (книга, 1849) слушать онлайн

Сюжет

Ислам – одна из трех мировых религий. Магомет (Мухаммад) – пророк и основатель этой религии. Ислам распространен более чем в 120 странах и объединяет почти треть населения планеты. В этой книге американский писатель Вашингтон Ирвинг передает в легкой и понятной манере факты, относящиеся к жизн�и Магомета, и те легенды и предания, которые часто встречаются в восточной литературе. В то же время, он старается сообщить сущность веры Магомета, насколько она может заинтересовать обычного читателя.



Жизнь Магомета слушать на видеосервисе Wink.