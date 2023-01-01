Жизнь Клима Самгина. Избранные главы в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Писатель и литературовед Дмитрий Быков читает избранные главы романа-эпопеи Алексея Максимовича Горького «Жизнь Клима Самгина». Действие книги происходит в Москве, Петербурге и провинциальных городах и охватывает сорок лет жизни России – от 1880-х годов до 1918-го года. В конце аудиокниги звучи�т рассказ Дм.Быкова об авторе и написанном им произведении.



Жизнь Клима Самгина слушать на видеосервисе Wink.