WinkАудиокнигиЖизнь Клима Самгина. Избранные главы в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Максим Горький
Жизнь Клима Самгина. Избранные главы в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика408 мин12+
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Сюжет
Писатель и литературовед Дмитрий Быков читает избранные главы романа-эпопеи Алексея Максимовича Горького «Жизнь Клима Самгина». Действие книги происходит в Москве, Петербурге и провинциальных городах и охватывает сорок лет жизни России – от 1880-х годов до 1918-го года. В конце аудиокниги звучи�т рассказ Дм.Быкова об авторе и написанном им произведении.
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