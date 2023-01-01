Жизнь как роман. Гийом Мюссо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С известной писательницей Флорой Конвей происходит страшное – однажды после игры в прятки из ее квартиры в Бруклине бесследно пропадает маленькая дочь Кэрри. У полиции нет зацепок и версий. После долгих месяцев тревожного ожидания и странных совпадений сломленная горем Флора начинает подо�зревать, что за всей этой историей стоит некто, продумавший преступление до мелочей. За океаном, в Париже, разбитый жизненными неурядицами и гриппом, романист Ромен Озорски замирает перед мерцающим голубым экраном, вдруг ощутив, что вымысел стал для него реальнее самой жизни. Он единственный знает ответы на самые страшные вопросы, и Флоре предстоит встретиться с ним лицом к лицу.



Жизнь как роман слушать на видеосервисе Wink.