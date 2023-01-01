Жизнь и учение Конфуция. Павел Буланже (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Очень трудно искать чeрную кошку в тeмной комнате, особенно, если еe там нет», – самый известный афоризм Конфуция, который, кстати, ему не принадлежал. Не менее трудно, однако, представить себе человека, его облик, его судьбу, если он жил две с половиной тысячи лет назад. Вот тут-то и придeт Вам на помощь эта книга. Автор скрупулeзно и дотошно пытается проследить весь жизненный путь великого философа, гения Китая. Нам становятся близки и понятны его воззрения. А это так важно сейчас, когда Поднебесная, во многом полагаясь именно на высказывания и советы Конфуция, неудержимо рвeтся в поистине заоблачные дали!..



Жизнь и учение Конфуция слушать на видеосервисе Wink.