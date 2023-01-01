WinkАудиокнигиЖизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Сборник
Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература232 мин6+
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Сюжет
Издание содержит великолепно написанную, знаменитую работу известной детской писательницы Александры Никитичны Анненской (1840-1915) «Гоголь». Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
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