Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Сборник
Wink
Аудиокниги
Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Сборник

Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература232 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Издание содержит великолепно написанную, знаменитую работу известной детской писательницы Александры Никитичны Анненской (1840-1915) «Гоголь». Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.

Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг