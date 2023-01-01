WinkАудиокнигиЖизнь и творчество Льва Николаевича Толстого. Сборник
Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература151 мин6+
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Сюжет
Издание содержит знаменитую работу выдающегося исследователя русской литературы и писателя Викентия Вересаева (1867-1945). Вересаев – автор блистательных критико-философских произведений о русских писателях (о Л. Н. Толстом и др.), документальных книг о Пушкине («Пушкин в жизни», 1926-27 «Спутники Пушкина», 1936-37). Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
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