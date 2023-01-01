Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит знаменитую работу выдающегося исследователя русской литературы Николая Константиновича Михайловского (1842-1904). Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Мне попался очень удобный, по наглядности, пример, и я думаю, что никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью, глубиною, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский, если только можно в самом деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорты волчьих чувств, простой голод, например. Нет, он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные – не простое удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Достоевского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить… Николай Михайловский «Жестокий талант»



Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского слушать на видеосервисе Wink.