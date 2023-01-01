Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит блистательную работу великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) «Мой Пушкин». Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. …О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется. – Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне…



Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина слушать на видеосервисе Wink.