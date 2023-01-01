WinkАудиокнигиЖизнь и путешествия Христофора Колумба. Вашингтон Ирвинг
Жизнь и путешествия Христофора Колумба. Вашингтон Ирвинг (книга, 1828) слушать онлайн
1828, Аудиокнига
Нон-фикшн, Классика1383 мин12+
Сюжет
Будучи сотрудником американской дипмиссии в Испании, Вашингтон Ирвинг по поручению посла и других лиц изучает массу документов, относящихся к открывателю Америки. Через несколько лет появляется три тома «Жизни и путешествий Христофора Колумба» – историко-биографическое сочинение, в котором Ирвинг стремится показать Колумба-романтика, мечтателя, одарeнного богатым воображением и в силу этого обречeнного на вечные искания и страдания.
Жизнь и путешествия Христофора Колумба слушать на видеосервисе Wink.