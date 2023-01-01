Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга 3. Перемещенное лицо. Владимир Войнович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить! Сенсационное продолжение удивительных приключений солдата Ивана Чонкина! Чонкин снова в центре заговоров и политических интриг. Он бодро шагает по историческим эпохам! Он так же наивен и непосредственен. Притворство, ложь и предательство, сталкиваяс�ь с ним, становятся невероятно смешными и беспомощными. А в деревне Красное его незаконная жена Нюра продолжает любить Чонкина-героя и мечтать о нем. Встретятся ли они, будет ли хеппи-энд? Неповторимый юмор Войновича творит чудеса – будет смешно до слез!



Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина слушать на видеосервисе Wink.