Жизнь господина де Мольера. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слушателям предлагается биографический роман, повествующий о жизни и творчестве великого французского комедиографа Жана-Батиста Мольера (1622–1673). Михаил Булгаков неслучайно заинтересовался личностью Мольера: судьба драматурга в XVII веке во многом была схожа с его собственной судьбой. В первую очередь сходство проявлялось в пристальном внимании властей к искусству театра, ведь во все времена на сцене, как в зеркале, отражались актуальные проблемы повседневной действительности. Жан-Батист Мольер был сыном королевского обойщика, но с ранних лет мечтал о театре и стал актером, а затем сочинителем и постановщиком пьес. Его непростой творческий путь показан в романе ярко, красочно, с неподражаемым «булгаковским» юмором, по-настоящему захватывающе и интересно.



Жизнь господина де Мольера слушать на видеосервисе Wink.