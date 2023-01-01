Жизнь без школы. Лейла Сазонтова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга бесспорно будет полезна не только начинающим хоумскулерам, но и тем родителям, которые в принципе интересуются темой альтернативного образования. С одной стороны, это очень личная история о том, как найти и выстроить по-настоящему индивидуальную образовательную траекторию для своего ребенка за рамками обычной школы, преодолев все страхи и сомнения. С другой – отличное и понятное руководство к действию, отвечающее на самые важные вопросы, которые возникают при выборе семейного образования. Шароватова Юлия руководитель проектов «Онлайн-школы “Фоксфорд”» Книга «Жизнь без школы» будет интересна тем, кто только присматривается к пути хоумскулинга или же уже радостно идeт по нему. В книге подробно рассматриваются самые животрепещущие вопросы: как перевести ребeнка на СО, решить вопросы социализации, выстроить учебный процесс, сдать аттестации и при необходимости – вернуться в школу. «Жизнь без школы» – это не скучная теория: автор делится личным примером (сын Лейлы стал хоумскулером во 2 классе, сейчас Лев заканчивает 6 класс) и историями десятков людей, выбравших свободное образование.



Жизнь без школы слушать на видеосервисе Wink.