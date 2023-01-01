WinkАудиокнигиЖизнь бьет ключом. Марина Серова
Жизнь бьет ключом. Марина Серова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Детективы324 мин0+
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Сюжет
Частный детектив Татьяна Иванова разыскивает пропавшую в Штатах сестру своего знакомого – Лику, вышедшую замуж за американца. Подозрительно ведет себя муж девушки – Род Эванс. Он уверяет, что жена уехала погостить к его матери, но отказывается дать ее адрес и номер телефона. Странно реагируют на происходящее и близкие друзья супружеской четы Эванс. Чем глубже Таня вникает в это дело, тем больше тайн и загадок обнаруживает. Крутится вокруг пропавшей Лики какая-то дьявольская карусель…
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