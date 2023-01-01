Жизнь Александры Ивановны. Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большинство читателей знает Николая Алексеевича Некрасова по его стихам и поэмам. И это вполне объяснимо: по степени влияния на отечественную литературу мало какое из его произведений сравнится с «Кому на Руси жить хорошо» и с «Русскими женщинами». Поэт-обличитель, сеятель знанья на ниву народную – таким он вошел в школьные хрестоматии и забронзовел в памятниках. А сегодня вы познакомитесь с совершенно другим Некрасовым. Для многих будет шоком, но да – он писал прозу. Да, любовную лирику! Да, с полным погружением в психологию женщины! «Жизнь Александры Ивановны» пронизана болью и отчаянием, но при этом дышит невообразимой нежностью и душевной теплотой. Подзаголовок – «повесть в четырех экипажах» – выбран автором неспроста. Экипажи, в которых ездят герои, всего лишь демонстрируют их статус в обществе или богатство, но все это не спасает от проблем в личной жизни. Ни тогда, ни сейчас. В XIX веке были кареты и дрожки, теперь вместо них – лимузины и такси-эконом. Но в каком бы экипаже ты не ехал, важно другое: к кому ты спешишь, или от кого уезжаешь, не в силах оглянуться. Суть отношений не меняется из века в век, а потому «Жизнь Александры Ивановны» и наших современников не оставит равнодушными.



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