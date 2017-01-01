Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта. Макс Тегмарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Макс Тегмарк – один из самых известных специалистов по теории искусственного интеллекта, рассматривает все плюсы и минусы грядущей эпохи, которую нам придется делить с новой формой жизни, нами созданной и нас превосходящей. Макс Тегмарк говорит о трех основных этапах развития жизни на нашей планете. Жизнь 1.0, простая биологическая жизнь свойственная, например, бактериям. Жизнь 2.0, или культурная жизнь, подразумевает получение знаний и опыта, с последующим использованием этих знаний для определения своего поведения. Жизнь 3.0, которая пока еще не появилась на Земле, будет иметь одно важное отличие от Жизни 2.0 – она сможет быстро и радикально менять собственное строение, не дожидаясь, пока оно изменится эволюционным путем через ряд поколений. Многие эксперты уверены, что эта новая форма жизни появится уже в нашем столетии. Как это произойдет, какой эта новая форма будет, что даст человечеству и как изменится наша жизнь, если в ней будет присутствовать искусственный разум. А главное, стоит ли нам этого опасаться. На эти вопросы, приводя разнообразные факты и моделируя различные пути развития ближайшего будущего, и отвечает это издание. © Max Tegmark, 2017 © Д. Баюк, перевод на русский язык, 2019 © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2019 Издательство CORPUS ® ©



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