Живые и мертвые. Константин Симонов (книга, 1959) слушать онлайн

Сюжет

Трилогия Симонова «Живые и мертвые», благодаря широте охвата событий и отражения судеб людей на войне, получила особое название – «панорамного» романа или романа-события. Сам Симонов признавался, что центральное в его романе – это человек на войне. «Мне кажется, что в „Живых и мертвых“ я напрасно отдал дань мнимой обязательности для романа наличия в нем семейных линий. И как раз это оказалось самым слабым в моей книге», – признает К. Симонов. Главная задача автора состояла в изображении правды войны. Это потребовало от него введения большого количества действующих лиц – свыше 200. Причем судьбы многих из них остаются незавершенными. Тем самым Симонов показывает одну из главных драм войны – когда люди пропадали без вести. «Я оборвал эти судьбы сознательно», – говорит автор трилогии. При этом даже эпизодические герои отличаются у Симонова индивидуальностью.



Живые и мертвые слушать на видеосервисе Wink.