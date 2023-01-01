Житие св.блаженной Ксении Петербуржской. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Документальные сведения о еe жизни отсутствуют, первые публикации народных преданий о ней относятся к 1840-м годам. Согласно этим рассказам, она была женой придворного певчего Андрея Петрова, имевшего чин полковника. После внезапной кончины мужа 26-летняя Ксения избрала тяжелый путь юродства. Она пожертвовала свой дом в приходе Матфиевской церкви одной из своих знакомых, облачилась в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла. Став на путь юродства, Ксения откликалась только на имя своего мужа, и местные жители назвали улицу, где находился их дом, «улицей Андрея Петрова». (Название «Лахтинская» она получила в 1877 году). После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Память празднуется 6 февраля (по новому стилю)/24 января (по старому стилю).



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