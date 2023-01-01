WinkАудиокниги«Житие Сергия Радонежского», «Житие Иоанна Богослова».
«Житие Сергия Радонежского», «Житие Иоанна Богослова». (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература192 мин0+
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Сюжет
Диск посвящен Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову и святому преподобному Сергию Радонежскому. Иоанн Богослов – один из 12-ти апостолов, вероятный автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. Сергий (в миру Варфоломей) Радонежский (3 мая 1314 – 25 сентября 1392) – святой преподобный почитается величайшим подвижником земли русской преобразователь монашества в Северной Руси.
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