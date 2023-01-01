Житие и поучения афонского старца Иосифа Исихаста. Старец Исихаст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге представлены жизнь и поучения одного из самых великих старцев – возродителя всего Афона, человека – львиное сердце – Иосифа Исихаста. Старец Иосиф Исихаст (1898-1959) – одна из основных фигур православной духовности XX столетия. Его считают греческим аналогом известного старца Силуана. Ведя тихое существование, он, тем не менее, имел огромное благотворное влияние на окружение, последствия которого до сих пор сказываются. В XX веке на горе Афон он был основным возобновителем образа жизни исихастов, в частности, делания «Иисусовой или сердечной» молитвы. После его смерти, его ученики распространили, своими трудами и за счет своего влияния, его поучения и его делание на Афоне, а, затем, и по всей Греции, на Кипре, и вплоть до Северной Америки.



Житие и поучения афонского старца Иосифа Исихаста слушать на видеосервисе Wink.