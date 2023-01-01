Жила-была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки. Людмила Петрушевская (книга, 2020) слушать онлайн

В сборник Людмилы Петрушевской «Жила-была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки» вошли мистические рассказы, сказки и страшные истории с ожившими мертвецами и чудесными спасениями. Ранее этот цикл был опубликован под названием «Песни восточных славян». Их очень простой, самобытный, можно сказать простонародный, слог ввел некоторых критиков в заблуждение, решивших, что это «сырой материал городских страшилок». Авторская мистификация, таким образом, удалась. А первоисточником названия были знаменитые пушкинские «Песни западных славян», которые в XIX веке тоже были приняты за фольклор. В Америке книга Людмилы Петрушевской стала бестселлером и принесла автору главную мировую награду в области фантастической литературы – World Fantasy Award, Всемирную премию фэнтези. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Жила-была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки слушать на видеосервисе Wink.