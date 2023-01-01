Жесткие презентации. Как продать что угодно кому угодно. Дэн Кеннеди,Дастин Мэтьюс
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Жесткие презентации. Как продать что угодно кому угодно. Дэн Кеннеди,Дастин Мэтьюс

Жесткие презентации. Как продать что угодно кому угодно. Дэн Кеннеди,Дастин Мэтьюс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература231 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Провести презентацию, после которой у вас купят все, что вы предлагаете. Захотят быть похожим на вас. Отдадут все деньги за вашу идею. Думаете, так мог только Джобс? Дэн Кеннеди, предприниматель-мультимиллионер и автор бестселлера «Жесткий менеджмент», научит вас составлять презентации, которые не оставят никого равнодушным. Времена PowerPoint остались в прошлом: сейчас вам на помощь придут вебинары и социальные сети. В своей привычной бескомпромиссной манере Кеннеди расскажет, как понять, что нужно конкретной аудитории, как выступать без страха и быть убедительным. Даже если вы не собираетесь покорять мир новой бизнес-идеей, умение эффективно доносить свои мысли всегда вам пригодится.

Жесткие презентации слушать на видеосервисе Wink.

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