Жены полярников. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что делали жены полярников в то время, когда их героические мужья месяцами, а то и годами покоряли Арктику и Антарктику? Очень разные женщины прожили такие же разные жизни. Кто-то был счастлив разделить с мужем трудности экспедиций, а кто-то, оставаясь дома, ждал и искал всю жизнь. Все они были л�ичностями с большой буквы, вовсе не ставшими всего лишь отблеском в лучах славы своих мужей, а, наоборот, сыгравшими важную, иногда решающую роль в их судьбах.



Жены полярников слушать на видеосервисе Wink.