Женские сказки – 1. Юлия Ляпина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пять хороших подруг попадают в любимые сказки, и все бы ничего – кто из нас не мечтал полетать на ковре-самолете или померить «жемчуга бурмицкие»? Да только не все так просто – для каждой любимая сказка становится испытанием душевных качеств, и каждой предстоит найти нет, не счастье, просто любовь.



Женские сказки – 1 слушать на видеосервисе Wink.