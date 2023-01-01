WinkАудиокнигиЖенские сказки – 1. Юлия Ляпина
Женские сказки – 1. Юлия Ляпина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези311 мин16+
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Сюжет
Пять хороших подруг попадают в любимые сказки, и все бы ничего – кто из нас не мечтал полетать на ковре-самолете или померить «жемчуга бурмицкие»? Да только не все так просто – для каждой любимая сказка становится испытанием душевных качеств, и каждой предстоит найти нет, не счастье, просто любовь.
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