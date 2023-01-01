Женщины во второй половине жизни. Как добиться успеха и гармонии. Дебора Джонсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Многие женщины после 40 лет, несмотря на внешнее благополучие, испытывают чувство неудовлетворенности. Дети выросли, карьера построена, но появляется ощущение, что жизнь проходит мимо, �а мечты так и остаются мечтами.

Социальное давление усугубляет кризис, навязывая женщинам «сценарий» старения: они сталкиваются со стереотипами о внешности, испытывают дискриминацию в карьере и должны соответствовать ожиданиям общества. Книга Деборы Джонсон помогает женщинам разобраться в текущих жизненных реалиях, справиться с переживаниями и превратить кризис среднего возраста в трамплин для новых достижений.



Женщины во второй половине жизни слушать на видеосервисе Wink.