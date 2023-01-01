Женщины в историческом контексте мировой истории. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Женщины в истории – тема всегда интригующая и захватывающая. Кипят страсти, в руки женщины попадают бразды правления целыми государствами, и история меняется навсегда. Таким выдающимся женщинам-правительницам посвящена новая книга Н.И. Басовской. Здесь и «отец сирых и судья вдов» Царица Тамара, и «мирная воительница» Фредегонда, и Анна Австрийская, провозгласившая «Моя награда – не в моей короне» и ставшая впоследствии прообразом главной героини романов Александра Дюма. А как удивителен образ свободолюбивой и бесстрашной Малинче, некогда повлиявшей на завоевание испанцами Мексики! Как захватывает, словно специально кем-то выдуманная, судьба царицы Пальмиры Зенобии, слава которой началась с объявления независимости Рима и подчинения Сирии, восточной части Малой Азии и Египта, а закончилась тоже в Риме, куда ее, уже побежденную, привели в золотых цепях. Завершается цикл историй на личности жены Лжедмитрия II Марине Мнишек – первой коронованной русской царице.



Женщины в историческом контексте мировой истории слушать на видеосервисе Wink.