Женщины-пиратки. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В серии исторических очерков, объединeнных в «Пиратские хроники», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает о пиратах разных времeн и народов, наводивших страх на мореплавателей в различных частях мирового океана. В третьем выпуске «Пиратских хроник» рассказывается о женщинах, которых �невозможно отнести к слабому полу, женщин, вошедших в историю мирового разбоя как наиболее жестокие его представители. И хоть в памяти, благодаря кинофильму, всплывает только одно имя – мадам Вонг, остальные героини очерка прожили столь яркую жизнь, что также заслуживают, пусть и не благодарной, но памяти.



Женщины-пиратки слушать на видеосервисе Wink.