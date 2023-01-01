Женщины, кот и собака. Мария Метлицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть страшнее одиночества? Когда не с кем поговорить, кроме собаки? Когда единственный сын от тебя отвернулся, и кажется, никому в целом свете ты не нужна и все лучшее позади? Евгения много раз слышала о том, что так бывает, но никогда не думала, что это случится с ней. Однако – случилось. И теперь надо было думать, как жить дальше, как справляться с тоской, которая накатывала так часто и так некстати. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Эту фразу Сент-Экзюпери мы повторяем так часто, что она стала затертой, даже банальной. Но нет другого рецепта от одиночества, кроме как найти человека, которому еще хуже, чем тебе, и – помочь, пригреть, «приручить». Порадовать мелочами: тарелкой горячего супа в холодную погоду, незатейливым оливье в новогоднюю ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой. Для Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от одиночества.



Женщины, кот и собака слушать на видеосервисе Wink.