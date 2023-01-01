Женщина третьего тысячелетия (сборник). Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу вошли главы из книг А. Менегетти «Женщина третьего тысячелетия» и «Женский ум в проекте жизни», посвященные женской психологии лидерства. В начале третьего тысячелетия женщины активно выходят на лидирующие позиции в политике, экономике, науке, в других сферах деятельности. Новая роль в обществе требует от женщин и новых моделей поведения, отличающихся от традиционных: матери, жены, дочери. В аудиокниге предлагается новый взгляд на психологию женского лидерства, показываются победные точки, которые позволяют женщине достигать успеха в бизнесе, делать карьеру, лидировать в обществе. «Мы живем на планете, где ум делится на мужской и женский. Какой же интерес может представлять для мужского ума – как важный момент в его реализации – связь с женщиной? И наоборот. Постараюсь показать идеал, проект, реальность – то, что жизнь хранит внутри женщины…». А. Менегетти. Музыкальное оформление: фрагменты произведений А. Менегетти и В. Беллини Художественное оформление: картина А. Менегетти «Желание», 1997 Запись студии «L-records» Текст читает: Александр Клюквин



Женщина третьего тысячелетия (сборник) слушать на видеосервисе Wink.