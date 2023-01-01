Женщина с большой буквы "Ж". Эльвира Барякина
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Женщина с большой буквы "Ж". Эльвира Барякина

Женщина с большой буквы "Ж". Эльвира Барякина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор546 мин12+

Сюжет

Когда-то Мардж Тенш была простой советской девушкой, но после эмиграции в США ее жизнь круто изменилась: Мардж открыла литературное агентство в Голливуде, завела глухого мопса Ронского-Понского и сменила нескольких неподходящих мужей. Дневники агента Мардж – это череда уморительных баек о поисках любви: к себе, к жизни и к кому-нибудь неглупому и смешливому.

Женщина с большой буквы "Ж" слушать на видеосервисе Wink.

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