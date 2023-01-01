Женщина – преступница и проститутка. Чезаре Ломброзо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что толкает женщин на преступления? Чем могут быть вызваны удивительная изобретательность, случайные и систематические проявления жестокости и другие их отрицательные качества? Как они связаны с особенностями женского склада ума и характера? Скандальная книга знаменитого итальянского психиатра Ч.Ломброзо, написанная в соавторстве с криминалистом Г.Ферреро, – систематическое исследование, отвечающее на эти и другие вопросы. Вот уже более ста лет она вызывает интерес и многочисленные споры как у специалистов в области судебной психиатрии, криминалистов, так и у широкого круга читателей.



Женщина – преступница и проститутка слушать на видеосервисе Wink.