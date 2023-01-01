Женщина французского лейтенанта. Джон Фаулз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Женщина французского лейтенанта» – книга, известная также в другом переводе под названием «Любовница французского лейтенанта», – психологический роман британского классика Джона Фаулза, выпущенный миллионными тиражами, успешно экранизированный и до сих пор непревзойденный. Впервые опубликованный в 1969 году, он стал одним из самых значительных культурных событий XX века. Это произведение, сочетающее традиции викторианского романа, аллюзии на великие произведения английской литературы, отсылки к учению Фрейда и мотивы экзистенциальных философских воззрений, стало ярким постмодернистским высказыванием. Написанная по канонам XIX века, книга Фаулза отражает художественную парадигму века XX – это эксперимент с формой и размышление о роли писателя как независимого наблюдателя, который не в силах повлиять на мотивы и поступки персонажей. У всех поклонников психологической прозы есть шанс не только прочитать, но и услышать одно из величайших классических произведений. Текст «Женщины французского лейтенанта» в новом переводе Сергея Таска читает актер театра и кино Владислав Ветров. Великолепная озвучка превращает этот интригующий роман в театр у микрофона – у читателя нет шансов не быть не вовлеченным в ядро истории.



Женщина французского лейтенанта слушать на видеосервисе Wink.