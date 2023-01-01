Жениться по приказу. Дарья Ратникова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Да что вы знаете о несчастной любви? Ничего. Это говорю вам я, князь Фердинанд Феликс Дамьери. Король навязал мне жену из какого-то обедневшего рода. И отказаться я не имею права, потому что это дело чести. И мало того – с этой неизвестной, но уже ненавистной женой, я связан такими узами, что ту бо�ль, которую чувствует она, буду чувствовать и я. Разозлён ли я? Да вы даже не знаете как!



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