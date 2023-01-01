Жена волка. Сильвия Лайм (книга, 2020) слушать онлайн

Говорят, жизнь и доверие теряют только раз. Однажды мне повезло, но вряд ли везению суждено повториться. Маньяк, убивающий девушек найден, но кукловод все еще дергает за ниточки своих кукол. Смерть следует по пятам неотступно, и я обязана быть на шаг впереди. На этот раз чтобы спасти не только себя, но и оборотня, с которым связана нерушимыми узами. Он сильнее остальных, и в этом его слабость. Чтобы сохранить ему жизнь, мне придется его предать. Или есть другой выход? У меня больше нет права на ошибку. Потому что жизнь и доверие теряют только раз.



Жена волка слушать на видеосервисе Wink.