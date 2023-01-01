Жена воина, или Любовь на выживание. Елена Звездная
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Аудиокниги
Жена воина, или Любовь на выживание. Елена Звездная

Жена воина, или Любовь на выживание. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика787 мин16+

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О книге

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Жена воина, или Любовь на выживание» – третий том цикла «Право сильнейшего» Елены Звeздной. Если ты кадет S-класса – тебя ждет блестящее будущее, место службы в лучшей армаде галактики и головокружительная карьера. Если ты принцесса Иристана – тебя ждет блестящее будущее, брак с самим повелителем планеты, он же сильнейший воин, и жизнь, долгая и счастливая. Если ты из клана Аэрд – тебя ждет блестящее будущее, должность великой эйтны-хассаш и практически бессмертие. А вот если ты кадет, принцесса и видящая в одном лице – тебя ждут проблемы. Очень, очень много проблем. И даже любовь не простая, а на выживание… Сможет ли девушка стойко пережить удары судьбы и мужественно справиться с проблемами? Возможно ли сохранить любовь и построить супружеское счастье вопреки всему?

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Жанр
Фантастика
Время
787 мин / 13:07

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