Жена в наследство. Книга вторая. Елена Счастная (книга, 2020) слушать онлайн

Теперь я жена будущего Главы ордена Стражей. Но между нами толстая стена льда и прошлых обид, о которых я, занявшая чужое тело, мало что знаю. И как бороться с неприязнью доставшегося мне злым роком мужа, когда он не желает верить той, кто однажды разрушила его жизнь? Но ведь только он может помочь м�не вернуться домой. А еще дорога к утерянному народу, у которой, может быть, нет конца.



Жена в наследство слушать на видеосервисе Wink.