Жена проклятого некроманта. Анна Минаева,Диана Рахманова (Рыжая Ехидна)
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Жена проклятого некроманта. Анна Минаева,Диана Рахманова (Рыжая Ехидна)

Жена проклятого некроманта. Анна Минаева,Диана Рахманова (Рыжая Ехидна) (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези483 мин16+

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного дуэта современных писательниц Рыжей Ехидны и Анны Минаевой – «Жена проклятого некроманта». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. &#10084; «В любви третий всегда лишний» – сказала моя подруга и решила проблему радикальным способом. Так я оказалась в другом мире, в чужом теле и с огромными проблемами. Не успела принять новую жизнь, как обзавелась врагами. Теперь, чтобы выжить, нужно всего-то восстановить величие рода, примириться со странной силой и не придушить одного невидимого советчика. И, видимо, чтобы я совсем не заскучала, на пороге объявился загадочный некромант с пугающей репутацией, нацелившийся раскопать все мои тайны. А раз некромант сказал, некромант сделает. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

Жена проклятого некроманта слушать на видеосервисе Wink.

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