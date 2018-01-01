Жена на замену: Мой огненный лорд. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Жена на замену: Мой огненный лорд». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Я боюсь его. Всем сердцем. Лорд-правитель хочет наследника, он уверен, что я – его жена, �вот только я попала в чужое тело и теперь мне нужно вернуться домой. Мой муж меня ненавидит, а я все больше понимаю, что тону в его глазах – манящих, притягательных, со всполохами истинного огня. Но ведь не я его Суженая! Или все же?.. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Жена на замену: Мой огненный лорд слушать на видеосервисе Wink.