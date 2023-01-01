Жена для эльфийского принца. Берта Свон (книга, 2021) слушать онлайн

Эльфы – красивые, самоуверенные, наглые существа. Эту истину Вика познала на собственном опыте. Случайное появление в магическом мире принесло ей множество проблем и забот. А еще заставило ее сердце тревожно биться в груди при взгляде на одно из таких существ. Вот только меньше всего Вике нужна еще одна любовная интрижка. На кону – возвращение домой. А значит, прощай, длинноухий красавец. Или все же до встречи?



Жена для эльфийского принца слушать на видеосервисе Wink.