Жемчужина Востока. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жемчужина Востока – один из ярчайших романов великого Генри Райдера Хаггарда. В древнюю эпоху, когда люди только начинали постигать христианство, происходило невероятное количество захватывающих событий. Правление Агриппы, Иудейская война, падение Иудеи и Иерусалима. Как раз в такие времен�а на передний план выходят и становятся по-настоящему великими люди с пламенными сердцами, отвагой в душе и считающими честь и любовь превыше всего.



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