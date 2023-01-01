Желтая стрела (сборник). Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творческую манеру Виктора Пелевина можно назвать «постсоциалистическим сюрреализмом». Рассказы и повести, составившие эту книгу, по праву вошли в золотой фонд современной отечественной литературы. Более того – они сделали Пелевина самым читаемым интеллектуальным писателем. В аудиокниге открываются новые грани культовых произведений Виктора Пелевина!



Желтая стрела (сборник) слушать на видеосервисе Wink.