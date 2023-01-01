Железное испытание. Холли Блэк,Кассандра Клэр (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитая школа магов Магистериум находится глубоко под землей. В ней учатся дети, обладающие особой силой и талантами. Благодаря жесткому отбору и крайне суровым испытаниям из школы выходят только победители. Ведь кто еще может сразиться с Врагом Смерти – могущественным магом, олицетворением самого зла. Именно поэтому научиться магии – это почти то же самое, что подписать себе смертный приговор. Впрочем, хотят они того или нет, магия у них в крови. Привет! Меня зовут Коллам Хант, и я отправляюсь на свой первый экзамен в школу магов Магистериум, чтобы… его провалить. Не глупите! Я вовсе не Гарри Поттер и махать волшебной палочкой не собираюсь. Настоящие маги используют силу природных стихий и энергию, бурлящую в них. И между прочим, я совсем не мечтаю попасть в Магистериум. И я далеко не подарок и не положительный герой. Так что вряд ли вам понравлюсь. Но тем не менее моя история уже началась. И мне предстоит пройти одно из самых трудных и опасных испытаний – Железное испытание…



Железное испытание слушать на видеосервисе Wink.