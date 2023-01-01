Железная пята. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Десятый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя одно из самых неоднозначных произведений писателя – жутковатый роман-антиутопию «Железная пята». Написанный в 1908 году, роман с поразительной точностью описывает общество, появившееся впоследствии в двух странах Европы, где к власти пришли партии, называвшие себя рабочими. Да и сегодня роман не потерял своей актуальности: олигархи, террористы, тайные агенты… Говорят, что рано или поздно правда всегда выходит наружу. Я что-то сомневаюсь в этом. Вот уже прошло девятнадцать лет, и, несмотря на все наши усилия, мы не смогли открыть, кто бросил бомбу. Без сомнения, это был какой-нибудь ставленник Железной пяты, но он как-то удивительно сумел увернуться от розысков наших тайных агентов. Ни разу не напали они на его след. А теперь, когда прошло столько времени, ничего не остается, как только отнести этот случай к числу неразгаданных тайн истории.



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