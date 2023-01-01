Желания имеют свойства сбываться. Елена Архипова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы верите в любовь с первого взгляда? Нет? А в случайные судьбоносные встречи? Вот и я не верю. А если с привлекательным незнакомцем? Всe равно нет. И даже если эта встреча произойдет в день, когда Ваш муж приедет с рыбалки, по его версии? В то время как Вы совершенно точно знаете, что он все выходны�е провел у любовницы. Ну может, разве что, начнете сравнивать мужа и того незнакомца. Верно? А когда Вас, взявшуюся за ручку двери, ведущую в ресторан, буквально внесет и впечатает в того самого привлекательного незнакомца, тогда поверите? Или, хотя бы телефон у него возьмете? А уж звонить или нет, это Вам решать! Или Вам нужна еще одна случайная встреча?



Желания имеют свойства сбываться слушать на видеосервисе Wink.