Ждите неожиданного. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Никогда нельзя предположить, чем кончится путешествие… Таша отправляется в свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой уверенности: она больше никогда не увидит синюю реку, белые облака, зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет испортить ее путешествие… Однако почти сразу все идет наперекосяк. За кем следит светская красавица Ксения Новицкая? Что замышляет блогер Богдан? И кто такие закадычные друзья Степан Петрович и Владимир Иванович? В первый же вечер за бортом оказываются человек и собака, Таша храбро и безрассудно кидается за ними. И это только начало странных и зловещих событий. У старухи Розалии Карловны пропадает чемодан с драгоценностями, следом убивают судового доктора. Таше кажется страшно важным разобраться в происходящем – чтобы жить дальше. На помощь ей приходит Степан Петрович. Он нежно ухаживает за ней, и вдруг становится ясно: нет никакого вселенского одиночества, она больше не одна – рядом замечательные люди, и со всех сторон ее защищает любовь…



Ждите неожиданного слушать на видеосервисе Wink.